Allemagne : alpagas et grands lacs, les trésors des montagnes de la Bavière

Les alpagas, cousins des lamas, donnent aux montagnes de la Bavière (Allemagne) des airs de Cordillère des Andes. Leur points fort ? Leur toison, très chaude et très épaisse, activement recherchée par les fabricants de couvertures. Les animaux sont tondus une fois par an, et ont seulement besoin de foin et d'un accès à l'eau. "Et en été, on les met dans une prairie", indique un éleveur. Calmes et dociles, ils séduisent de nombreux touristes de passage dans la région. En Allemagne, plus de 400 fermes élèvent des alpagas. Ils sont désormais bien intégrés au paysage des Alpes, des sommets enneigés et de vastes lacs.

Les merveilles du lac Chiemsee

Le plus grand lac de la région, le Chiemsee, s'étend sur 80 km2. On y trouve plusieurs petites îles, et quelques bateaux. 300 habitants peuplent notamment "l'île aux femmes", où chaque maison à son propre accès au lac. Les religieuses vivent ici recluses, et seule l'église de l'abbaye est accessible. Le monument le plus spectaculaire se trouve quant à lui sur "l'île aux hommes" : un château construit au XIXe siècle, avec une galerie des glaces plus longue qu'à Versailles (Yvelines).