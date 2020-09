Alexeï Navalny a été empoisonné au Novitchok, selon Berlin

Alexeï Navalny, l’un des principaux opposants au président russe Vladimir Poutine, a été empoisonné selon la chancelière allemande Angela Merkel. Elle somme Moscou de s’expliquer sans attendre : "Les résultats d’analyse prouvent qu’Alexeï Navalny a été victime d’un crime. On a voulu le réduire au silence et je condamne cela. De très graves questions se posent à présent auxquelles seul le gouvernement russe peut et doit répondre".

La Russie nie

Les autorités allemandes sont persuadés qu’Alexeï Navalny a été empoisonné au Novitchok, un puissant agent innervant de conception soviétique qui avait déjà été utilisé en 2018 contre un ex-agent double. Pointée du doigt par l’UE et les Etats-Unis, la Russie affirme n’avoir rien à se reprocher. La France réclame des réponses et dénonce l’utilisation choquante d’un produit neurotoxique.



Le JT

Les autres sujets du JT