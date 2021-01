États-Unis : J-1 avant l'investiture de Joe Biden, le silence règne à Washington

La capitale américaine, Washington, est plongée dans un silence assourdissant depuis quelques jours en prévision de l’investiture de Joe Biden, mercredi 20 janvier, au Capitole. Partout, des barrières mettent à distance les monuments les plus emblématiques de la démocratie américaine. Dans le centre-ville barricadé, des points de contrôle sont à passer avant d’accéder à la zone dite "rouge". Même les antécédents des 20 000 militaires déployés sur place pour faire régner l’ordre ont été vérifiés par la police fédérale. Deux soldats ont été retirés des troupes.

Les habitants de Washington invités à rester chez eux

Deux semaines après l’invasion du Capitole, mercredi 6 janvier, les arrestations se poursuivent, et six des participants avaient des liens avec l’armée. Une radicalisation qui inquiète les habitants de Washington, en majorité démocrates. Le jour de l’investiture, ils sont invités à rester chez eux. "C’est vraiment triste, ce n’est pas la façon dont on est censés assister à une transition du pouvoir, on devrait être capables de célébrer ce jour dans le respect, d’être côte à côte dans les rues, même si on n’est pas d’accord", estime une habitante.