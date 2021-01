États-Unis : dernier jour de Donald Trump au pouvoir avant l’investiture de Joe Biden

Devant la Maison Blanche à Washington (États-Unis), l’heure était à la répétition générale lundi 18 janvier avant l’investiture du président élu Joe Biden, prévue mercredi. Mais dans l'arrière-cour, l’ambiance est tout autre, avec un balai incessant de camions de déménagement et de cartons chargés. Donald Trump et sa femme quitteront le palais présidentiel mercredi 20 janvier. Avant, Melania Trump a adressé un message d’adieu sur Twitter au peuple américain : “Soyez patients dans tout ce que vous faites. Mais rappelez vous toujours que la violence n’est pas une réponse et n’est jamais justifiée”. Une référence directe à l'assaut meurtrier du Capitole, survenu mercredi 6 janvier.

Grâce présidentielle

Pour son dernier jour de mandat à la Maison Blanche, Donald Trump pourrait gracier une centaine de personnes. Jeudi, le couple présidentiel s’envolera en direction de sa résidence de Floride. L’ancien homme d’affaires est le premier président sortant à ne pas assister à la prestation de serment de son successeur depuis plus de 150 ans.

