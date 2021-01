États-Unis : des volontaires vaccinés contre le Covid-19 en pleine tempête de neige

L’histoire la plus rocambolesque de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux États-Unis s’est déroulée mardi 26 janvier, sur la côte ouest, à Grants Pass, dans l'Oregon. Sur une autoroute, en pleine tempête de neige, une équipe de soignants revenant d’une journée de vaccination et transportant des vaccins se retrouvent coincés dans leur véhicule. Six doses risquent d’être perdues. Ces professionnels décident alors de proposer aux autres automobilistes coincés de les vacciner. "Je me suis approché des voitures, et j’ai dit aux conducteurs : ‘Il me reste une dose de vaccin, ça vous intéresse ?’" raconte Michael Weber, l’un d’entre eux.

Des volontaires surexcités

Les doses du vaccin contre le Covid-19 sont périssables. Les automobilistes sont médusés. "L’un d’entre eux était surexcité, il était tellement heureux", continue le soignant. Au bout de 45 minutes, six naufragés de la route sont vaccinés. "Quand j’ai vu ça je me suis dit : ‘Je suis tellement fière de ma communauté’", raconte Christi Siedlecki, témoin de la scène. Alors que dans l’État de l’Oregon, les doses se font rares, cette vaccination fait figure d’exploit.

