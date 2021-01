Etats-Unis : les géants Amazon et Walmart participent à la vaccination

Une annonce spectaculaire d’Amazon, géant de la logistique avec ses entrepôts, ses camions, et de Walmart, la plus grande chaîne de supermarchés des Etats-Unis… Samedi 23 janvier, Amazon a proposé directement à la Maison Blanche et au président Joe Biden d’aider à vacciner. L'entreprise est capable de livrer 72% des américains en moins de 24 heures.

Des soucis d’acheminement

D’autant plus qu’aux Etats-Unis les doses ne manquent pas. C’est bien l’acheminement qui pose problème. “Je ne peux pas ouvrir plus de centres de vaccination, car les vaccins n'arrivent pas. C’est le plus grand enjeu pour nous”, regrettait Bill de Blasio, maire de New York, à la télévision américaine.

Aux Etats-Unis, 90% de la population vit à moins de 15 kilomètres d’un Walmart, et ses surgelés. En effet, le groupe se dit capable de respecter la chaîne du froid. La grande distribution va donc participer à cette course contre la montre.

