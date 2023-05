Sécheresse : l'Espagne adopte un plan de plus de deux milliards d'euros pour lutter contre le manque d'eau

Plus de deux milliards d'euros vont être mis sur la table, annonce le gouvernement.

Un exécutif qui fait pleuvoir des billets. Le gouvernement de gauche espagnol a adopté, jeudi 11 mai, un ensemble de mesures de plus de deux milliards d'euros pour lutter contre la sécheresse et le manque d'eau, mais aussi venir en aide à l'agriculture. Ce plan a été validé à un peu plus de deux semaines d'élections municipales et régionales où le thème de l'eau est devenu central, ce qui a amené l'opposition de droite à accuser l'exécutif d'"électoralisme".

Sur un total de quelque 2,19 milliards d'euros, un peu moins des deux tiers serviront à la construction de nouvelles infrastructures pour remédier à la pénurie d'eau, notamment des usines de désalinisation de l'eau de mer ou des systèmes pour accroître la réutilisation d'eaux usées. Le reste sera consacré à une aide multiforme à l'agriculture, dont près de la moitié pour venir en aide à l'élevage et aux producteurs de lait.

L'Espagne fait face à une sécheresse dramatique : les réservoirs du pays, qui stockent l'eau de pluie afin de pouvoir l'utiliser lors des mois plus secs, sont tombés durant la première semaine de mai à 48,9% de leur capacité. Ce chiffre était même beaucoup plus bas en Catalogne et en Andalousie, les deux régions les plus touchées.