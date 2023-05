Sécheresse en Espagne : à Barcelone, le tourisme, très gourmand en eau, pointé du doigt

La sécheresse record que connaît l'Espagne en ce moment affecte particulièrement Barcelone, en plein début de la saison touristique.

L’Espagne fait face à une sécheresse historique, qui dure depuis plus de deux ans et demi. La situation est critique notamment à Barcelone, comme en témoignent les pelouses jaunies, les fontaines à sec et les douches de plages fermées. Et le retour en masse des touristes ce printemps n’arrange pas les choses. La répartition de l’eau, une ressource qui se raréfie, fait donc débat en Espagne.

Dante Maschio fait partie du collectif Agua es vida (l'eau c'est la vie). "Le tourisme consomme beaucoup d’eau, alerte-t-il. Un touriste 'de luxe' en consomme cinq fois plus qu’un habitant de Barcelone. C’est très préoccupant, surtout quand on n’a pas assez d’eau pour les gens d’ici." Le rôle délétère des hôtels est notamment souligné, puisque ces établissements consomment entre 8 et 12% de toute l’eau disponible à Barcelone.

Les hôtels font des efforts d'économie d'eau

Pour économiser cette ressource, l’hôtel Barcelona Catedral a donc installé des robinets avec réducteurs de pression. Le débit est passé de 10 à 5 litres d’eau par minute. L’eau de la piscine est filtrée et conservée d’une année sur l’autre. Mais ces efforts ne font pas taire les critiques. "On se sent montrés du doigt, regrette Susanna Corral, la directrice commerciale de l'hôtel. Cela donne l’impression qu’il n’y a que les hôtels qui consomment beaucoup d’eau. Mais il y en a d’autres… Regardez les terrains de golf ou de football, on pourrait éviter de les arroser !"

Autre solution, la réutilisation des eaux grises. Dans les sous-sols de l’hôtel ME, l’eau des douches est traitée avant d’être réutilisée dans les toilettes. "Dans les citernes des toilettes, on a 25% d’eau recyclée", selon le responsable technique de l'établissement, Alex Roses. Avec cette installation, la consommation moyenne par client est ici de 250 litres d’eau chaque jour. C’est deux fois moins que dans un hôtel équivalent.