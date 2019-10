VIDEO. Pro-indépendantistes vs. anti-indépendantistes… pour ou contre l'indépendance de la Catalogne ?

Entre les cris comme "Vive l'Espagne" et "nous sommes tous Catalans", des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dimanche. Brut s'est rendu sur place à Barcelone et est allé à la rencontre des pro et des anti-indépendantistes. "Personne ne pourra nous faire oublier nos souffrances ni notre culture", lance une pro-indépendantiste. Pour une anti, faire valoir ses convictions est une chose mais "c'est fatiguant de les voir se mettre en avant…Cela fait des années qu'ils agissent en toute impunité, qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils bloquent les routes ou plutôt qu'ils entravent notre liberté", estime-t-elle. À l'inverse, une pro-indépendantiste déplore le fait que "la Catalogne est la vache à lait qu'ils doivent continuer de traire."

Certains anti-indépendantistes vont plus loin et affirment que les pro-indépendantistes ont été "endoctrinés". "Tout le monde a incité les gens à détester tout ce qui était espagnol et à haïr leurs propres origines", fustige un manifestant.

Les dirigeants étaient jugés pour avoir organisé en 2017 un référendum sur l’indépendance de la Catalogne, alors que la justice espagnole leur avait interdit. Après une semaine de chaos, la Catalogne a retrouvé une forme d'apaisement. Toutefois, les puissantes organisations indépendantistes ANC et Omnium ont appelé à une manifestation contre "la répression de l'État espagnol".