Manuel Valls : la tentation de Barcelone

Manuel Valls va-t-il se présenter aux municipales de Barcelone (Espagne) ? Le journaliste Valéry Lerouge fait le point. "Il lèvera le voile mardi 25 septembre à 19 heures à Barcelone. Mais honnêtement, cela relève du secret polichinelle. Cela fait plusieurs fois que l'ancien Premier ministre tisse son réseau auprès de chefs d'entreprises et de célébrités du monde culturel . Il donne désormais des cours dans une grande école de commerce et il multiplie les conférences sur le populisme en Europe, sur l'indépendance de la Catalogne à laquelle il est opposé", explique le journaliste.

La vraie question est de savoir sous quelle étiquette il irait. "Le parti de centre droit Ciudadanos lui ouvre grand les bras et ça le séduit, d'autant que ce parti est crédité de 17 à 19% des intentions de vote ici. Mais il pourrait aussi y aller seul pour tenter de rassembler le plus largement possible, sans étiquette, et faire une coalition afin de décrocher le poste de maire juste après cela", précise le journaliste.

Un siège de député vide depuis plusieurs mois

L'ancien Premier ministre Manuel Valls ne cache plus sa volonté de se lancer à la conquête de la capitale catalane. Manuel Valls change de vie. Voilà plusieurs mois que son siège à l'Assemblée est vide. Son entourage assure qu'il devrait démissionner de ses mandats français dès qu'il annoncera sa candidature. Ce qui devrait entraîner une législative partielle. Né à Barcelone d'un père catalan et d'une mère suisse, Manuel Valls a pourtant fait toute sa carrière politique en France. Parachutage opportuniste ? Faux, rétorquent ses fidèles. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Manuel Valls n'avait plus guère d'avenir politique en France. Barcelone, c'est l'espoir d'un nouvel avenir.

