Eurozapping : froid en Grande-Bretagne, inflation en Espagne

En Grande-Bretagne, la tempête Arwen a laissé des traces. Quatre jours après son passage qui a causé la mort de trois personnes, certaines routes restent bloquées et des milliers de foyers n'ont toujours pas d'électricité. L’Ecosse est particulièrement impactée par ces coupures et les habitants devront attendre la fin de la semaine pour que le courant soit rétabli. Une situation d’autant plus difficile en raison des conditions climatiques avec des températures négatives qui avoisinent les -10 degrés.

En Espagne, l’inflation a grimpé à 5,6% au mois de novembre, provoquant la colère des retraités qui venaient d’obtenir une revalorisation de leur pension à hauteur de 2,5%. Les chauffeurs routiers sont également mécontents en raison de la hausse des prix des carburants. Le gouvernement s’est défendu par la voix de sa porte-parole Isabel Rodriguez : "Nous sommes en période de récupération de notre économie. Notre pays n’est pas le seul dans ce cas. C’est un phénomène global".

Une femme Premier ministre en Suède

En Suède, Magdalena Andersson, ancienne nageuse de haut niveau, est devenue la première femme à accéder au poste de Premier ministre, à l’issue de deux votes. Avec 101 voix, son gouvernement socio-démocrate sera minoritaire. "Nous ferons ce qu’il faut pour faire avancer la Suède", a-t-elle déclaré.