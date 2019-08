Espagne : un homme licencié après avoir jeté un frigo dans la nature

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sourire aux lèvres et cris de joie alors qu'il jette un frigo hors d'usage en plein ravin. L'homme est fier au point de poster la vidéo de son action sur les réseaux sociaux, mais un détail va le trahir, la plaque d'immatriculation de son véhicule. C'est grâce à cela que la police va l'identifier. L'homme travaille dans un centre de gestion de déchets dans le sud de l'Espagne, à Olula del Rio.

45 000 € d'amende

Sa vidéo diffusée à la fin du mois de juillet devient virale sur les réseaux sociaux. Quand il s'en rend compte, le dimanche 28, il va récupérer le frigo et se filme en train de le faire, avec des amis et des membres de sa famille, indique la police espagnole. Elle en fait alors un exemple et diffuse ses images sur internet. Pourtant, l'homme n'en était pas à son coup d'essai. Sur une autre vidéo, il lance une machine à laver. Pour ces gestes, il écope de 45 000 € d'amende et a été licencié par son employeur. La police a également ouvert une enquête contre l'entreprise pour violation de la loi sur les déchets.

