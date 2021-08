Espagne : les Bardenas, un far west à deux heures de la France

Au jeu des sept différences, le paysage aride composé de canyons et de collines balafrées se confronte aisément avec l'ouest américain. Pourtant, il est à deux heures de route de la France, dans le nord de l'Espagne, les Bardenas. Ravier Val fait découvrir ce territoire façonné par l'érosion, et il balaye d'emblée les idées reçues, les Bardenas ne sont pas un désert. Aussi étonnant que cela puisse paraître, du blé, de l'orge et du maïs poussent dans ce paysage lunaire. Jusqu'aux années 50, il n'y avait que des bergers et des agriculteurs pour s'y aventurer.

Une nature encore préservée

Depuis, les Bardenas ont été classées par l'Unesco pour leur biodiversité. Ravier Val veut montrer à des touristes qui sont les maîtres des lieux : des vautours fauves, qui se laissent apercevoir. Le clou du spectacle est une cheminée géante, surnommée "la tour Eiffel des Bardenas". Les Bardenas, presque inhospitalières, sont pour l'instant préservées du tourisme de masse. Les quelques visiteurs peuvent se reposer dans des chambres troglodytes.