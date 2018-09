Espagne : le retour du béton sur les côtes méditerranéennes

La Costa Brava en Espagne est l'une des côtes les plus belles de Méditerranée. Mais à Begur, des pelleteuses s'attaquent à des pans entiers de la montagne, arrachant des centaines d'arbre. À leur place, il y aura bientôt des villas et des appartements de luxe. Serait-ce le retour de la bétonnisation ? Les premières constructions sont apparues il y a vingt-cinq ans. La crise économique de 2008 y avait mis un frein. Jour après jour, de nouvelles balafres apparaissent sur la carte postale. Dans une crique, 260 logements devraient être construits. Le tout sous le regard impuissant de la municipalité. Ces terrains constructibles ont été achetés dans les années 70 et 80. "La loi nous dit que le propriétaire a le droit de construire", regrette Me Josep Maria Llaurado, l'avocat de la ville de Begur. Pourtant, ici, les habitants pensaient que la prise de conscience sur l'environnement, avait mis la zone à l'abri des tractopelles."

"Seul l'argent compte"

"Seul l'argent compte", déplore Sandra Bisbe, habitante de Begur. Des vacanciers français ne la contredisent pas. La région vit principalement du tourisme. 4 000 habitants à l'année, cinq fois plus en été. Ces constructions feraient venir de nouveaux consommateurs mais contre toute attente, cela ne réjouit pas les habitants. "Les étrangers ne participent pas à la vie du village", estime une commerçante. Et la folie immobilière ne s'arrête pas là. Une partie d'une forêt de pins centenaires classée au patrimoine naturel est aussi menacée.

