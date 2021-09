Espagne : La Palma n'en finit pas de souffrir de l'éruption du volcan

L'aéroport de La Palma, sur l'archipel des Canaries (Espagne), est fermé à cause du volcan en éruption depuis une semaine. Les cendres perturbent le trafic aérien et les explosions de lave sont redoutées. Habitants et touristes sont évacués par milliers.

C'est un bruit sourd et puissant. Le volcan Cumbre Vieja a repris de l'intensité depuis vendredi 24 septembre. En phase éruptive, ses coulées de lave menacent toujours plusieurs secteurs de l'île de La Palma, aux Canaries (Espagne). Plus de 6 500 personnes ont été évacuées. Aidés par les pompiers, les habitants d'El Paso mettent tout ce qu'ils peuvent à l'abri. L'aéroport de La Palma est fermé. La lave du volcan a déjà détruit plus de 400 bâtiments, mais n'a pas fait de victimes. Elle recouvre désormais 190 hectares.

Pollution géante à l'acide ou au soufre

L'autre menace concerne les gaz toxiques, qui peuvent se former lorsque la lave pénètre l'océan. Ces colonnes de vapeur d'acide chlorhydrique sont très nocives pour les poumons, les bronches et les muqueuses. Selon certains experts, le volcan a déjà craché entre 30 et 60 000 tonnes de soufre dans l'atmosphère. ​Mardi, La Palma sera déclarée zone touchée par une catastrophe naturelle. La mesure permettra de débloquer des aides pour les habitants.