Espagne : 2,6 milliards d'euros à se partager à la loterie de Noël

En Espagne, la période de Noël coïncide également avec le tirage au sort de la loterie la plus généreuse du monde. Cette année les vainqueurs vont se partager 2,6 milliards d'euros. Un évènement national, auquel participe 90% de la population.

Les files d’attente sont interminables, à 24 heures du grand tirage. Les Espagnols veulent tous leur ticket pour El Gordo, organisé chaque année le 22 décembre. "C’est la tradition, c’est pour ça que je suis là", confie une joueuse, qui se dit "prête à attendre le temps qu’il faudra". Au total, plus de 2,5 milliards d’euros sont à se partager entre les gagnants.

Les Espagnols se cotisent

Dans toutes les entreprises, les clubs sportifs et les familles, on se cotise pour acheter des tickets. "Je partagerai avec ma famille, mes sœurs, tous les gens que j’aime", assure une femme. Comme l’an passé, le tirage aura lieu au théâtre royal de Madrid (Espagne). Des milliers de billes en bois sortent de globes dorés, et des collégiens sur leur 31 déclament, en chantant, les numéros gagnants et le montant associé. La cérémonie, très festive, dure quatre heures.