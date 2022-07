Espagne : certains voyages en train gratuits de septembre à la fin de l'année en réponse à l'inflation

Cette mesure, annoncée mardi, fait suite à une décision prise le mois dernier, qui a permis une réduction de 30% sur les tickets de métros, de bus et de tramways en Espagne.

Une mesure forte face à la hausse du coût de la vie en Espagne. Le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez a annoncé la gratuité de certains trajets en train du 1er septembre à la fin de l'année, a relevé le journal britannique The Guardian, vendredi 15 juillet.

Cette mesure s'appliquera aux abonnements prévoyant plusieurs voyages à bord des trains "Cercanias", permettant des trajets locaux et régionaux, ainsi que pour des abonnements pour des trajets inférieurs à 300 kilomètres sur le réseau ferroviaire de la compagnie espagnole Renfe. "Cette mesure encourage le recours aux transports publics, pour garantir un moyen sûr, fiable, confortable, économique et durable de réaliser ses trajets quotidiens, dans un contexte d'augmentation exceptionnelle des prix de l'énergie et du carburant", a défendu la ministre espagnole des transports, Raquel Sánchez Jiménez, dans un communiqué.

Cette décision intervient dans la lignée d'une autre mesure prise en juin, celle d'une réduction de 30% des prix des tickets de métros, de bus et de tramways en Espagne. "Je sais (...) qu'il est difficile d'arriver à la fin du mois (du fait de l'augmentation du coût de la vie)", a également déclaré mardi le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. "J'aimerais que les Espagnols sachent que j'ai parfaitement conscience des difficultés quotidiennes d'une majorité de personnes", a-t-il ajouté.