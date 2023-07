Espagne : à la veille des élections législatives, Pedro Sanchez et ses partisans veulent encore croire à la victoire

Alors que les Espagnols sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées, le Premier ministre socialiste organisait vendredi soir un meeting à Madrid. Malgré des sondages en sa défaveur, il y croit, tout comme son camp.

Plus de 4 000 personnes crient "Pedro, Pedro" au meeting du Premier ministre et candidat à sa succession, Pedro Sanchez, qui s'est tenu dans la soirée, vendredi 21 juillet, à Madrid. Les Espagnols votent dimanche 23 juillet pour se doter d’un nouveau parlement. Pour ces élections anticipées, les derniers sondages donnent la droite et l’extrême-droite, vainqueurs contre le bloc de gauche qui rassemble socialistes, gauche radicale et indépendantistes.

Ces 4 000 personnes pensent qu'une remontada est toujours possible, même si leur leader est donné perdant dans les sondages. Devant ses fans, Pedro Sanchez fait tout pour y croire : "Nous allons gagner les élections et se battre jusqu’à la dernière minute, jusqu’au dernier soupir. On va gagner, sans aucun doute".

Pour gagner, Pedro Sanchez compte sur la peur de l’extrême-droite dont un possible retour est annoncé avec son leader Santiago Abascal, dont il se moque des théories moyenâgeuses. "Sur la transition énergétique, je dis à Monsieur Abascal que oui, la terre est ronde, que l’homme a marché sur la Lune et que les vaccins contre le Covid fonctionnent", clame le Premier ministre.

Le discours est efficace pour les militants qui veulent quatre ans de plus de pouvoir, comme ce socialiste de la première heure, très ému, rempli d'espoir : "Bien sûr, il y a une envie de victoire, reconnaît-il. Ce sera la victoire des travailleurs, celle des retraités et la victoire du peuple". Les résultats de cette élection législative anticipée seront connus tard dans la soirée, dimanche 23 juillet.