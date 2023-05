Élections en Espagne : le parti d'extrême droite Vox ressort grand gagnant de ce scrutin et devient la troisième force politique du pays

Après ses scores lors des élections locales dimanche, le parti d'extrême droite est bien placé pour gouverner avec la droite dans de nombreuses régions et municipalités. Retour sur dix ans d'une ascension fulgurante dans le paysage politique espagnol.

Dans les démocraties européennes, avec quelques années de décalage, les scénarios semblent se suivre et se ressembler. Moins de 50 ans après la mort du dictateur Franco, le parti Vox vient de remporter le plus grand succès électoral de sa jeune histoire lors des élections locales du dimanche 28 mai.

>> Espagne : ce qu'il faut retenir de la victoire de la droite aux élections locales, qui a poussé Pedro Sanchez à annoncer des élections législatives anticipées

Les élections municipales et régionales ont en effet vu la poussée spectaculaire de la droite et l'extrême droite espagnoles, qui ravissent à la gauche six des neuf régions qu'elle dirigeait, et la majorité des grandes villes du pays. Ce camouflet électoral a poussé Pedro Sanchez à convoquer des élections générales anticipées pour "soumettre notre mandat démocratique à la volonté du peuple". "J'assume personnellement ces résultats", assure le patron des socialistes, dont la débâcle n'a d'égale que la percée de Vox, qui double son score par rapport aux précédentes municipales et s'impose comme un allié naturel au Partido Popular (PP), le grand parti de la droite espagnole, dans de nombreuses régions.

D'un parti de déçus à la troisième force politique du pays

Fondé en décembre 2013 par des déçus du PP, le parti politique de Vox semble donc avoir gagné puisqu'il a réussi en moins d'une décennie à s'imposer comme la troisième force du pays. Ce parti ultranationaliste a créé une première surprise en 2018, en faisant une entrée fracassante au Parlement régional d'Andalousie, où il avait rassemblé 11% des voix et récolté 12 sièges.

Depuis, Vox a poursuivi son ascension dans tout le pays. Après son entrée en avril 2019 au Parlement national, avec 24 députés, il a fait ses débuts dans la gouvernance des institutions. Depuis plus d’un an, il gouverne en coalition aux côtés du PP dans la région de Castille et León. Une "expérience pilote" qui devrait se répéter dans les prochaines semaines. Sans majorité absolue dans de nombreuses villes et plusieurs régions, la droite espagnole va être contrainte de nouer des alliances avec Vox si elle veut gouverner.

Populisme, nationalisme et climato-scepticisme

Quelle est la colonne vertébrale de Vox ? Ce parti d'extrême droite est un parti populiste, ultranationaliste et ultraconservateur. Ses cibles principales sont les indépendantistes basques et catalans. L’unité de l’Espagne est présente dans tous les discours de Vox, qui s'oppose frontalement au système décentralisé espagnol, mis en place en 1978, et a réclamé à maintes reprises l’interdiction des partis indépendantistes. L'autre pilier du parti, comme les autres partis d'extrême droite européens, c'est l’immigration. Depuis ses débuts, la formation tient un discours extrêmement radical contre l’immigration illégale, à laquelle il attribue une prétendue hausse de la délinquance.

Vox est également une formation qui nie toujours le changement climatique. Le parti réclame aussi l’abrogation de nombreuses lois progressistes adoptées ces dernières années en Espagne, comme celle contre les violences faites aux femmes. Vox a aussi fait de l’avortement son cheval de bataille. En Castille-et-Léon, où il dirige avec le PP, le parti d'extrême droite a proposé en début d'année que les médecins fassent entendre le foetus aux femmes désirant avorter, sans que cette proposition ne soit suivie par son allié. Le parti s'oppose aussi à la loi de 2022, votée par la majorité de gauche, qui ouvre le droit à l’IVG pour les mineures de 16 et 17 ans sans autorisation parentale et a supprimé le délai de réflexion de trois jours qui était obligatoire avant une IVG.

Les ultraconservateurs de Vox s'opposent aussi activement à la loi ayant autorisé le mariage homosexuel ou à la loi dite” transgenre", votée en 2022, qui permet de changer librement de genre auprès de l'état civil à partir de 16 ans.