Éruption aux Canaries : le volcan est officiellement éteint

Il respire encore, mais le volcan Cumbre Vieja, situé sur l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries (Espagne) est officiellement assoupi. C'est la fin d'une éruption inédite, la plus longue et la plus dévastatrice de l'archipel espagnol. "L'éruption est terminée", a confirmé samedi 25 décembre, le directeur du plan d'urgence volcanique des Canaries, Julio Perez. L'annonce a soulagé l'ensemble de la population.





Aucune victime, mais d'importants dégâts



Les images aériennes, presque irréelles, donnent le vertige. Si l'éruption n'a fait aucune victime, elle a figé dans la lave près de 1 500 hectares de terre et détruit 3 000 bâtiments. Près de 7 000 habitants ont été évacués et beaucoup ne sont pas près de rentrer chez eux, l'éruption ayant dégagé des gaz toxiques. L'armée effectue des contrôles. Le travail devrait durer des semaines. Le 19 septembre 2021, après cinquante ans d'inactivité, le volcan a craché sa fureur. La lave avançait à plus de 700 mètres par heure et rien ne l'arrêtait. Elle a même gagné la mer. Après 85 jours, il est entré en léthargie. Il a fallu attendre le jour de Noël pour avoir la certitude que c'était bien la fin de l'éruption. Les habitants ont célébré les fêtes de fin d'année dans la tranquillité et salué le travail des pompiers et des secouristes.