Élections législatives en Espagne : le Parti populiste en tête, pas de majorité absolue

Alors que la soirée d'élections législatives en Espagne voit les populistes devancer les socialistes, personne n'a de majorité absolue. Des pourparlers vont désormais avoir lieu entre les partis en tête et les plus petits, à la conquête de sièges supplémentaires.

En Espagne, où se déroulent actuellement les élections législatives, droite et gauche sont plutôt au coude à coude. "C’est une soirée électorale avec un énorme suspense. Les courbes se sont un peu croisées au fil de la soirée. (…) Les résultats seront beaucoup plus subtils que prévu à analyser. À l’heure actuelle, avec 93% des bulletins dépouillés, c’est le Parti populaire, la droite conservatrice, qui l’emporte avec 136 sièges, contre 122 pour les socialistes", explique le journaliste Valéry Lerouge, en direct de Madrid, dimanche 23 juillet au soir.

L'heure des négociations

"Ce qui est sûr, c’est qu’aucun parti n’a de majorité absolue. On imaginait que le Parti populaire s’allierait à Vox, le parti d’extrême droite, et qu’ils obtiendraient ensemble une majorité absolue, mais Vox fait moins bien que prévu. On s’oriente vers une longue période de tractations entre les partis. La droite et l’extrême droite vont tenter de grappiller un ou deux sièges de députés auprès de partis localistes, indépendantistes, ici ou là. La gauche ne manquera pas d’en faire autant", conclut-il.