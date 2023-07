Élections législatives en Espagne : 2,5 millions d’Espagnols ont voté par courrier postal

Depuis ce dimanche matin 23 juillet, près de 37,5 millions d’électeurs sont appelés aux urnes en Espagne, pour des élections législatives anticipées. Ambiance et enjeux de ce scrutin.

C'est un scrutin à haut risque pour le gouvernement. Depuis 9 heures, dimanche 23 juillet, les Espagnols choisissent leurs députés et sénateurs parmi une douzaine de listes. Avec une inconnue : la participation, en plein milieu de l’été. 2,5 millions d’Espagnols en vacances ont déjà voté par courrier postal. D’autres ont modifié leur programme exprès. "On a décalé notre départ [en Turquie] pour pouvoir voter", dit une femme.

La droite donnée gagnante dans les sondages

L’enjeu du scrutin : maintenir le Premier ministre socialiste en place depuis cinq ans, ou confier le pouvoir à la droite, donné gagnante par les sondages. "Moi personnellement, j’espère qu’on va changer de gouvernement. Qu’on en finisse avec le progressisme et le communisme, le plus vite possible", déclare un homme. Les bureaux de vote ferment à 20 heures. Les premiers résultats sont attendus une heure plus tard. Il faudra ensuite attendre plusieurs semaines pour que le vainqueur, quel qu’il soit, parvienne à former une coalition et une majorité pour gouverner.