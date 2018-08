Barcelone : révélations sur les attentats un an après

Ils ont fait 16 morts sur les Ramblas ou à Cambrils (Espagne). Les terroristes de Barcelone sont de retour sur le devant de la scène, après des photos publiées par la presse espagnole. La France était-elle une cible ? Certains clichés montrent leurs préparatifs, et plusieurs intriguent les enquêteurs. On y voit un des terroristes devant la tour Eiffel, ainsi qu'un second devant les bus de touristes se dirigeant vers le monument parisien.



Dans l’une des planques du commando, des policiers avaient déjà saisi une carte du sud de la France. Un stock d’explosifs impressionnant avait aussi été retrouvé. Parmi les membres de la cellule, huit sont morts et deux sont en prison. Mais les enquêteurs ne savent toujours pas exactement si le responsable de la planification des attentats était parmi ceux-là. Après ces attentats en Espagne, menés les 17 et 18 août 2017, l’organisation État islamique avait revendiqué l'acte terroriste.

