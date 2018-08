Attentats de Barcelone : la police dévoile des photos des préparatifs

À Barcelone (Espagne), sur les Ramblas, artère populaire de la ville et à Cambrils, station balnéaire catalane, des terroristes ont commis deux attentats en août 2017. Ils préparaient une série d'attaques de plus grande ampleur encore. La France était-elle une cible ? Des photos des préparatifs intriguent les enquêteurs. Cinq jours avant le passage à l'acte, l'un des membres du commando est photographié devant la tour Eiffel et des photographies de bus de touristes ont également été retrouvées. Peut-être un repérage.

Un arsenal impressionnant

Sur des photos dévoilées mardi 7 août, on réalise l'ampleur du stock d'explosifs confectionné. La maison du commando avait explosé accidentellement après une mauvaise manipulation d'un des terroristes. Selon les enquêteurs, parmi les membres de la cellule, huit sont morts, deux sont en prison, mais ils n'ont pas la certitude d'avoir interpellé celui qui a planifié les attaques .

