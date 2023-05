"Vous légitimez leur travail mortifère" : des actionnaires de TotalEnergies interpellés par des manifestants écologistes

Alors que TotalEnergies tient son assemblée générale vendredi à Paris, des militants écologistes se rassemblent pour perturber ce rendez-vous. Greenpeace France souhaite que plus aucune AG "d'un groupe comme Total puisse se dérouler sans encombre".

Au plus fort de la manifestation, quelques centaines de militants sont rassemblés près des CRS qui barrent l'accès à la salle Pleyel, où se déroule vendredi 26 mai, l'assemblée générale annuelle de TotalEnergies. Parmi ces activistes, il y a Sixtine, avec du faux pétrole étalé dans les cheveux. "On est levés depuis quatre heures du matin, on est venus par vagues de militants pour empêcher les gens de rentrer. On s'est pris du gaz lacrymogène alors qu'on était assis et qu'on était menottés à du mobilier urbain. C'est absurde, ridicule. C'est une hypocrisie immense", explique-t-elle.

Ces militans sont là pour dénoncer les activités du groupe dans les énergies fossiles, avec pour objectif de bloquer cette assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies. C'est justement quand les premiers actionnaires arrivent que la manifestation se tend. Certains rebroussent chemin sous les huées et les invectives : "C'est honteux de pouvoir voter aujourd'hui pour les projets de TotalEnergies. Vous légitimez leur travail mortifère".

Un début d'échange s'installe parfois. Une militante demande par exemple à un actionnaire : "Comment réagissez-vous si dans 15 ans vos petits-enfants vous en veulent parce que vous n'avez pas réagi ?". Ce à quoi cet actionnaire répond : "Total investit aussi dans les énergies alternatives. Bien sûr, vous allez dire "très peu" parce que vous êtes là. On a enfin une société qui gagne des bénéfices, vous n'allez quand même pas tout le temps cracher dans la soupe".

Aucun camp ne convaincra l'autre mais le message est martelé par ces manifestants, en particulier sur les projets de Total en Afrique. "Il y a le projet EACOP et Tilenga qui est prévu en Ouganda et en Tanzanie. C'est un projet de pipeline chauffé, le plus long du monde, qui traverserait des centaines de kilomètres, et des puits pétroliers dont certains construits au sein d'une réserve naturelle. Cela ferait des ravages irréversibles sur la biodiversité. C'est une véritable bombe climatique", estime Lorette Philippot, porte-parole des Amis de la Terre.

Total doit cesser immédiatement tous ses investissements dans les énergies fossibles, ajoute le directeur de Greenpeace France, Jean-François Julliard, satisfait de la mobilisation du jour. "Ce n'est pas rien, souligne-t-il. Des actionnaires nous ont vus, des actionnaires nous ont entendus ou ont entendu parler de nous parce qu'ils sont restés chez eux pour voter en ligne. Ce n'est pas parce qu'on est là qu'on va changer les choses mais cela y contribue. On doit poursuivre, faire cela un peu partout dans le monde et faire en sorte que, plus jamais, une assemblée générale d'un groupe comme Total ne puisse se dérouler sans encombre".