VIDEO. Un Européen consomme chaque année 1,9 million de litres d'eau

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Depuis la fin du 19ème siècle, la consommation d'eau domestique des Français a été multipliée par 10. Julien Vidal, auteur du livre "Ça commence par moi", nous explique comme réduire cette consommation effrénée. Avec quelques gestes simples, il est facile d'économiser des milliers de litres d'eau par an. Le militant conseille notamment de privilégier les douches aux bains, d'apposer un mousseur sur les robinets pour limiter leur flux ou encore de nettoyer la vaisselle à la main.

Derrière le robinet parisien

Une autre astuce pour diminuer notre consommation d'eau est de boire essentiellement de l'eau du robinet pour ne pas avoir à utiliser des bouteilles plastiques. Pour les plus sceptiques, "l'eau du robinet est vraiment de très, très bonne qualité (…), c'est l'aliment le plus contrôlé par les instances nationales", assure Célia Blauel, maire adjointe de Paris. Dans la capitale, la moitié de l'eau est issue des aqueducs tandis que l'autre provient de la Seine et de la Marne. Ce système titanesque d'acheminement est géré par 900 personnes.

Malheureusement, notre usage de l'eau est la plupart du temps invisible. Il se cache notamment derrière l'agriculture, responsable de 70 % de la consommation mondiale.