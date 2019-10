Vaucluse : la première centrale solaire flottante fournit de l'énergie pour 10 000 personnes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Après un an de travaux titanesques, la voici qui sort enfin de l'eau, à proximité de Piolenc, dans le Vaucluse. C'est la centrale flottante la plus puissante jamais construite en Europe, un gigantesque radeau solaire. On compte 17 hectares de panneaux photovoltaïques, l'équivalent d'une vingtaine de terrains de football, qui distribuent aujourd'hui de l'énergie 100% renouvelable. Sur l'eau de ce lac artificiel, le rendement en énergie est 10% plus important que sur la terre ferme. À elle seule, la centrale est capable de chauffer et d'éclairer 10 000 personnes.

Des terrains loués à prix d'or aux fournisseurs d'électricité

C'est le double de la population de Piolenc. Ses 5 000 habitants pourront consommer une électricité verte et locale qu'ils paieront 10% moins cher. C'est l'avantage d'habiter à deux pas du réseau d'alimentation. La mairie de Piolenc est propriétaire du lac artificiel sur lequel flotte la centrale. Ces quelque 50 hectares de terrain ont été loués à prix d'or. La commune va percevoir un loyer de 25 000 euros par an pendant cinquante ans. Le maire, Louis Driey, a le sourire. Il a signé le bail du siècle. La centrale de Piolenc a déjà de la concurrence, alors qu'un autre immense projet flottant de 18 hectares encore en construction dans l'Aude.