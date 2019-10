Le billet vert. La plus grande centrale solaire flottante d'Europe inaugurée dans le Vaucluse

La centrale solaire flottante sur un lac à Piolenc (Vaucluse). (MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

La plus grande centrale solaire flottante d'Europe est inaugurée à Piolenc dans le Vaucluse. L'installation comprend 47 000 panneaux solaires installés sur des flotteurs et reliés à des câbles. Ils vont fournir à peu près la consommation électrique annuelle de 10 000 habitants. Piolenc compte également trois éoliennes, elle fournit donc au réseau électrique français donc plus que ce dont ses 5 000 habitants consomment par an. C'est pour ça qu’elle peut se targuer d’être à énergie positive, enfin à électricité positive.

Question de place

Cette centrale se situe sur un lac artificiel, il s'agit en fait une ancienne carrière remplie d’eau. Le maire de Piolenc se demandait depuis des années ce qu’il pouvait en faire. Les berges sont trop dangereuses pour la baignade il ne peut donc pas l'aménager en base de loisirs nautiques. De leur côté, les promoteurs du solaire cherchent de grande surface pour développer leur projet. Avec l'entreprise Akuo, ils ont donc décidé d’exploiter cet espace libre. En louant son lac à l'entreprise, la commune touche un loyer de 25 000 euros par an pour une durée de 50 ans. En plus, le projet est porté par le mouvement Energie partagée : un mouvement qui rassemble les personnes qui veulent investir leur épargne dans des projets de transition écologique pour leur territoire.





Un rendement supérieur de 10%

Les installations solaires flottantes se développent dans le monde. Avec plus d'ensoleillement et de l’eau pour les rafraîchir : les panneaux solaires ont un rendement jusqu’à 10% supérieur à d’autres installations plus classiques. Le solaire a besoin de surface pour être rentable mais si on coupe des forêts ou on prend de l’espace agricole, le bilan pour la planète comme pour nous pourrait s'avérer négatif. La société Akuo estime que si on installait des centrales flottantes sur tous nos lacs artificiels et nos barrages on pourrait produire de l’électricité pour dix millions de Français. En ce qui concerne les impacts pour les poissons en dessous : il ne faut pas les priver de lumière en recouvrant totalement le lac avec des panneaux. L’installation prévoit même de petits abris sous les flotteurs pour les aider à se reproduire.