Un cachalot s'échoue après avoir ingurgité 6kg de plastique

Les déchets continuent de polluer les océans et les animaux marins en font les frais. Un cachalot de 9,5 mètres de long a été retrouvé mort le 19 novembre 2018 dans le parc national de Wakatobi dans le sud-est de l'Indonésie avec un ventre bien rempli. Son estomac contenait 6kg de plastique. D'après les experts, les déchets ont probablement obstrué son système digestif et causé son décès.

Des bâches en lambeaux, du raphia et des tongs

Quelque 115 verres en plastique ont été retrouvés dans les entrailles du cachalot avec 25 sacs en plastique et quatre bouteilles en plastique. L'autopsie du cétacé révèle aussi des bâches en lambeaux, du raphia et des tongs. Les images sont saisissantes et rappellent que la pollution tue. L'Indonésie est d'ailleurs le deuxième plus gros pays pollueur marin après la Chine.