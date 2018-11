Six kilos de plastique retrouvés dans l'estomac d'une baleine échouée en Indonésie

Dans le détail, des experts ont découvert 15 gobelets en plastique, 4 bouteilles de plastique, 25 sacs, 2 sandales, et un sac de nylon.

Une baleine morte s'est échouée sur les rivages du parc national Wakatobi, en Indonésie. Des experts du parc et du Fonds mondial pour la nature (WWF) ont trouvé 5,9 kilos de plastique dans son estomac, rapporte La Tribune de Genève, mardi 20 novembre. Dans le détail, ils ont découvert 15 gobelets en plastique, 4 bouteilles de plastique, 25 sacs, 2 sandales, un sac de nylon et plus d’un millier d’autres morceaux de plastique assortis, énumère l'agence Associated Presse de Djakarta.

L'Indonésie est le 2e pire pollueur de la planète en matière de plastique, juste derrière la Chine, selon une étude du journal scientifique Science parue un janvier. Selon un rapport (en anglais), publié en 2015 par l'ONG Ocean Conservancy et le McKinsey Center for Business and Environment, l'Indonésie, la Chine, les Philippines, le Vietnam et la Thaïlande représentent jusqu'à 60% des déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans.