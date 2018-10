Transports : les mesures envisagées par le gouvernement

Le gouvernement prévoit de faciliter la mise en place de péages urbains à l'entrée des grandes agglomérations, dans le cadre du projet de loi d'orientation des mobilités. Des changements sont également prévus pour le covoiturage. "L'idée c'est que les tarifs soient plus attractifs et que le conducteur ne soit pas le seul gagnant", explique en plateau le journaliste de France 2 Simon Ricottier.

Une indemnité de 400 €

Le gouvernement souhaite aussi favoriser le covoiturage dans les trajets domicile-travail. "Il s'agit d'élargir l'indemnité transport attribuée au salarié. Elle pourrait être étendue, en plus des transports en commun et de la voiture, au covoiturage et aux vélos. Cela représenterait une indemnité de 400 € maximum par an", ajoute le journaliste. Concernant les bus, il sera peut-être bientôt possible de descendre entre deux arrêts. Une mesure qui vise à lutter contre le sentiment d'insécurité et le harcèlement sexuel dans les transports.

