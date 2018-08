INFO FRANCEINFO. Un Français condamné en Italie pour avoir pris deux sans-papiers en covoiturage lors d'un voyage vers Rome

Le jeune homme avait conduit deux personnes via la plateforme Blablacar. Il s'est avéré que les deux passagers essayaient de rentrer clandestinement en Italie.

Un Français, qui avait pris en covoiturage deux sans-papiers pour un voyage vers Rome, a été condamné le 11 août 2018 en Italie à neuf mois de prison et 24 000 euros d'amende, le tout avec sursis, pour "aide à l'entrée illégale" sur le sol italien, a appris vendredi 31 août franceinfo.

Andrea et Charlène, âgé de 26 et 28 ans et originaires d'Ile-de-France, se sont inscrits pour la première fois au mois d'août sur la plateforme de covoiturage Blablacar pour réduire le coût de leur voyage Paris-Rome. Le vendredi 10 août, le couple franco-italien donne rendez-vous à deux inscrits de la plateforme intéressés par le trajet. Ils les prennent en charge en banlieue parisienne, direction Rome.

Contrôle de police à la frontière

"Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on arrive à la frontière italienne", explique Charlène. C'est là que les policiers ont procédé dans un premier temps à un contrôle de documents. "On a présenté notre pièce d'identité. Quand ils ont vu qu'il y avait un des passagers qui faisait mine de chercher la sienne et qu'il ne la trouvait pas, ils l'ont conduit au poste de police pour vérifier son identité. Il s'est avéré que les deux passagers essayaient de rentrer clandestinement en Italie. Ils étaient sans papiers."

Andrea est arrêté dans la soirée du vendredi 10 août, placé en garde à vue et jugé le lendemain en comparution immédiate par un juge d'Aoste, assisté d'un avocat commis d'office. Il est reconnu coupable d'aide à l'entrée illégale sur le sol italien. Il est condamné à neuf mois de prison et 24 000 euros d'amende, le tout avec sursis. Son véhicule est confisqué. Sans voiture, Charlène, sa compagne, cherche à contacter Blablacar via le formulaire de contact. La plateforme répondra 14 heures plus tard.

Des papiers sont-ils exigés pour l'inscription ? Charlène explique que le site n'a, "à aucun moment" demandé une pièce d'identité pour Andrea. "À moi, on m'a demandé la plaque d'immatriculation du véhicule pour l'annonce", souligne Charlène.

Il y avait des informations facultatives à rentrer, dont la pièce d'identité. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de bloquant pour publier l'annonce.Charlèneà franceinfo

Joint par franceinfo, Blablacar assure que c'est la première fois que la société est confrontée à une telle situation avec l'Italie. La plateforme précise également que lorsque une annonce est publiée pour un trajet transfrontalier, un message rappelle au conducteur qui poste l'annonce qu'il doit s'assurer de l'identité de tous les passagers.