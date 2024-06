Toulouse : des installations pour lutter contre la chaleur

Dans le chef-lieu de l'Occitanie, des ombrières ont été installées et des arbres plantés. Des méthodes utiles pour rafraîchir légèrement la température.

Avec ses milliers de rubans dorés qui scintillent sous le soleil, l'installation ne passe pas inaperçue place du Capitole. En créant de l'ombre sur le sol, elle est censée rafraîchir les Toulousains et les touristes, alors que le thermomètre dépasse ce jour-là les 30 degrés. Le choix du ruban permet de limiter la prise au vent. Un premier test l’an passé a montré que l'installation permet de gagner jusqu'à 2 degrés et demi en température ressentie. Un investissement coûteux, 50 000 euros en moyenne pour une ombrière. La ville en comptera 17 cet été pour faire face à des températures qui ont dépassé 42 degrés l'an passé.

Des efforts insuffisants selon les scientifiques

Autre priorité, planter des arbres partout où c'est possible, comme sur les allées du centre-ville. En plus de créer de l'ombre, les arbres transpirent de l'eau, jusqu'à 450 litres par jour, ce qui les rend encore plus efficaces que les ombrières. Sur un pont fermé à la circulation cet été, aucune plantation possible, mais une fresque artistique au sol qui éclaircit le bitume et permet de gagner quelques degrés. Toutes ces mesures d'adaptation ont pourtant leurs limites. Les scientifiques estiment qu'elles permettront au mieux de gagner 5 degrés en ville et qu'elles doivent d’urgence s’accompagner d'une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, à l'origine du changement climatique.