Gastronomie : la glace maison, elle a tout bon

Pour se faire plaisir et se rafraîchir l'été, de plus en plus de Français optent pour les glaces faites maison, réalisées à l'aide d'appareils simples d'utilisation.

Quand les douceurs glacées font fondre de plaisir le palais des gourmets. Des glaces et des sorbets sans colorant, et des recettes 100 % naturelles comme le parfum abricot-romarin, qu’une mère et sa fille aiment partager sur les réseaux sociaux. "On peut faire des mariages qui sortent de l’ordinaire, si c’est de la fraise on peut ajouter des feuilles de menthe, du basilic, la banane avec quelques petites de chocolat", explique la maman. Trente minutes de préparation, une pincée d’anticipation, pour un dessert fait maison aux parfums de saison. Des prix pour toutes les bourses Les secrets sucrés de l’un des desserts préférés des Français, que débutants et passionnés déclinent à l’infini sur les réseaux sociaux. Fini les sorbetières des grands-mères où il fallait attendre des heures que les glaces prennent au congélateur. Aujourd’hui des appareils plus performants répondent presque instantanément aux caprices des gourmands. Compter de 29 à 629 euros en fonction des appareils. Un investissement de poids quand un demi litre de glace revient à trois ou quatre euros au supermarché.

