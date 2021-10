En Roumanie, l'une des dernières forêts primaires d'Europe est menacée à cause de séries de pillages. Les équipes du JT du 19/20 sont allées sur place pour rendre compte de l'étendue des dégâts.

Dans l'une des plus vastes forêts du monde et l'une des plus anciennes, en Roumanie, l'heure est à l'inquiétude. Ce poumon de l'Europe est très menacé. En effet, 27 hectares de cette forêt ont disparu l'année dernière, soit l'équivalent de la forêt de Fontainebleau. Un trésor de biodiversité qui est désormais sous la menace d'un trafic international.





Des pillages de la forêt



"Un collègue vient de nous signaler un camion qui est passé avec du bois qui n'est pas déclaré", explique Mircea Barbu, militant de l'ONG Agent Green. Ce dernier a arrêté un camion transportant du bois sans y être autorisé. Toutefois, il explique que des camions comme ceux-ci envahissent les rues de Roumanie. Un trafic qui pèse des centaines de millions d'euros et qui a un gigantesque impact sur l'environnement.