Oise : les randonnées dans la forêt de Retz affichent complet

Comme chaque vendredi, le journal de 13 Heures vous emmène en week-end. Direction la forêt de Retz, dans l'Oise, avec une promenade sportive. Des sorties animées par un guide qui parcourt plus de 800 km par an au milieu de cette forêt de 13 000 hectares. Un lieu chargé d’histoire et de légendes.

La forêt de Retz, aux alentours de Compiègne (Oise), n'a plus aucun secret pour les passionnées de randonnée. Jean-François Collet est l'animateur des randonnées et d'ailleurs il est aussi le secrétaire général de l'association rando'o. C'est lui qui trace et dessine le parcours des randonnées. "Je marche depuis 14 ans dans la forêt de Retz et j'adore ça", explique une habituée des lieux qui participe fréquemment aux randonnées organisées par Jean-François Collet. Pour ce groupe d'ailleurs, la marche, c'est avant tout un esprit d'équipe même si chacun avance à son rythme.

"Les légendes de la forêt"

Cela fait désormais 15 ans que Jean-François Collet parcourt les sentiers de cette forêt et organise des promenades sportives et aussi culturelles. Il s'arrête à certains endroits pour lire des "légendes de la forêt". Elles ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais l'auditoire est souvent bon public. Après l'effort, le réconfort. Dans les derniers mètres avant l'arrivée, Jean-François ramasse des champignons pendant que les randonneurs prennent une pause gourmande.