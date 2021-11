Réunion : un paysage modifié par le Piton de la Fournaise

L'île de la Réunion est notamment réputée à travers le monde pour le Piton de la Fournaise. Un des volcans les plus actifs du monde, qui a pour habitude de bouleverser le paysage et le littoral.

Un littoral découpé, qui paraît solide et stable, mais lors des éruptions du Piton de la Fournaise, c'est un tout nouveau paysage qui peut apparaître quelques mois plus tard. La lave qui se mélange aux éléments aqueux et au sable donne naissance à un sable à la couleur sombre et à de nouveaux reliefs sur l'île de la Réunion, située dans l'océan Indien. Pour Honoré Dumont, habitant la petite commune du Tremblet, "le volcan est dangereux, mais joli en même temps".



Les éruptions redonnent une chance aux espèces sous-marines

En avril 2007, une coulée de lave avait ravagé une partie du paysage, tout en recréant le littoral. Hervé Dumont a failli tout perdre à ce moment, la coulée de lave passant à quelques dizaines de mètres de son logement. Le Piton de la Fournaise a laissé des traces et pourrait créer une nouvelle plage, remplaçant celle existant actuellement, selon les explications d'Aline Peltier, directrice de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Une occasion de redonner une chance aux espèces sous-marines.