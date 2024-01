Réchauffement climatique : quels efforts pour continuer à prendre l’avion ?

C’est peut-être une de vos résolutions pour 2024 : éviter de prendre l’avion car cela contribue au réchauffement climatique, mais parfois difficile de faire autrement. On peut donc essayer de compenser le CO2 émis par ces vols.

Pour les vacances cet hiver, pourquoi ne pas s’envoler vers la Grèce ? Cela fait rêver, mais ça a aussi un impact sur l’écologie. 4 222 kilomètres de vol aller-retour, et 971 kilos de CO2 émis par passager, c’est beaucoup. Alors que faut-il changer au quotidien pour compenser autant d'émissions ? Pour émettre moins de CO2, tout commence par le moyen de transport. Il faudrait prendre les transports publics pendant toute une année pour compenser ce voyage en Grèce. Il faudrait aussi un régime végétarien à tenir pendant plus de deux ans. Et si l’on devient végan, l’objectif sera atteint plus vite, d’ici 1 an et 3 mois seulement.

Choisir le télétravail

Mais s’il n’est pas question de toucher à votre assiette, on peut aussi choisir le télétravail, qui permet de prendre la voiture ou de créer de l’énergie dans des entreprises. Autant de changements et d’habitudes laisse le choix pour limiter l’impact d’un trajet en avion. Mais attention, la compensation de nos émissions de CO2 serait surtout bonne pour notre conscience.