Tribune Pour la santé et le climat, plus de 70 associations environnementales appellent à "réduire progressivement le trafic aérien"

Dans une tribune publiée sur franceinfo, ces organisations encouragent à manifester, de mardi à dimanche, en faveur "du plafonnement à la baisse du nombre de vols" et pour "un couvre-feu dans tous les aéroports, aérodromes et héliports de France".

Ils dénoncent l'impact de la croissance du trafic aérien sur le réchauffement climatique et sur la santé humaine. Dans cette tribune publiée par franceinfo.fr, plus de 70 associations et collectifs environnementaux appellent à "mettre un coup d'arrêt à la croissance du trafic aérien", tout en accompagnant "la reconversion des travailleurs concernés". "Nous ne pouvons plus tolérer que notre santé, notre bien-être et l'avenir de l'humanité fassent les frais d'activités qui profitent surtout aux plus privilégiés, et pour lesquelles des alternatives existent", dénoncent-elles. Les signataires marquent également leur soutien aux manifestations organisées du mardi 9 au dimanche 14 mai en faveur du plafonnement des aéroports. Ils s'expriment ici librement.

La folle croissance du trafic aérien doit cesser. Elle n'est soutenable ni pour le climat ni pour les millions de personnes qui subissent nuit et jour le bruit et la pollution des avions. Victimes des nuisances des aéroports et victimes présentes et futures du réchauffement climatique, nous demandons le plafonnement à la baisse du nombre de vols ainsi qu'un couvre-feu dans tous les aéroports, aérodromes et héliports de France. Nous ne pouvons plus tolérer que notre santé, notre bien-être et l'avenir de l'humanité fassent les frais d'activités qui profitent surtout aux plus privilégiés, et pour lesquelles des alternatives existent.

Le gouvernement néerlandais et le gestionnaire de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol l'ont bien compris. La croissance des activités de cet aéroport, d'une taille comparable à celle de Roissy, n'est plus tenable ; aussi ont-ils décidé de réduire le nombre total de vols, d'instaurer un couvre-feu, de bannir l'aviation privée et d'abandonner le projet de nouvelle piste. "Nous ne pouvons pas demander aux habitants de la région de faire des sacrifices pendant des années pour ceux qui prennent l'avion juste pour leurs vacances", a déclaré Ruud Sondag, le PDG de l'aéroport. En France, le PDG d'ADP [Aéroports de Paris], Augustin de Romanet, reconnaît que "dans les pays développés, qui ont beaucoup profité de l'avion, il faut revendiquer un usage raisonnable", mais on continue à agrandir les aéroports et à faire de la croissance du trafic un objectif non négociable !

"Malgré les promesses du secteur, l'avion silencieux, décarboné et non polluant n'est pas pour demain." Les signataires de la tribune sur franceinfo

Il n'y a donc pas d'autre solution à court et moyen terme que de mettre un coup d'arrêt à la croissance du trafic aérien et de le réduire progressivement pour limiter ses impacts à la fois sanitaires et climatiques. Un tel changement de cap n'étant pas sans conséquences sur l'emploi, il doit impérativement prendre en compte la reconversion des travailleurs concernés.

Le bruit n'est pas qu'une question d'inconfort. C'est un problème de santé publique majeur : troubles du sommeil, troubles cognitifs, hypertension, maladies cardiovasculaires. Son coût social a été estimé par l'Ademe à 6,1 milliards d'euros annuels pour le seul bruit aérien. Les directives européennes qui imposent la mise en place de plans de réduction ne sont respectées par aucun des aéroports français. Et seuls de rares aéroports, comme Orly ou Nantes, se sont vu imposer des couvre-feux dont la durée reste malgré tout insuffisante pour permettre un sommeil d'une durée compatible avec un bon état de santé.

La pollution de l'air tue. Elle est même la troisième cause de mortalité en France derrière l'alcool et le tabac. Les réacteurs d'avion polluent et, à la différence des moteurs d'automobiles, il est impossible de les équiper de filtres à particules et à oxydes d'azote. De plus, les particules ultrafines (PUF) qu'ils émettent sont plus petites que celles des moteurs diesel, et donc potentiellement plus toxiques. Pourtant, elles ne sont ni réglementées ni mesurées. L'aviation de loisir, elle, brûle encore de l'essence plombée, interdite depuis plus de 20 ans pour l'automobile ! La pollution atmosphérique des aéroports reste la grande oubliée des politiques de qualité de l'air.

Enfin, côté climat, le tableau est beaucoup moins reluisant que ce que le secteur aérien veut nous faire croire à coups de "greenwashing" : l'aviation commerciale contribue à hauteur de 7% aux émissions de CO2 de la France, et à cela il faut ajouter l'impact climatique des émissions autres que le CO2, notamment les traînées de condensation, qui multiplient au moins par deux l'impact du seul CO2. Ainsi, le Haut Conseil pour le climat est formel : réduire le trafic aérien est indispensable pour tenir nos engagements climatiques, car les progrès technologiques et les "carburants d'aviation durables" ne seront pas disponibles en quantité suffisante dans les délais requis.

Confrontés à l'aggravation des bouleversements climatiques et à la dégradation de la santé des populations affectées, indignés par la persistance d'exemptions fiscales injustes et par l'insignifiance des mesures prises à la suite de la convention citoyenne pour le climat, nous sommes de plus en plus nombreux à nous mobiliser. C'est ainsi que les associations et les collectifs signataires de cette tribune organiseront ou soutiendront les manifestations du 9 au 14 mai dans le cadre d'une mobilisation européenne. Nous demandons que la France suive la voie courageuse ouverte par les Pays-Bas et prenne enfin des mesures concrètes : la limitation du nombre de vols – tout en s'assurant que le bruit, la pollution de l'air et les émissions de CO2 soient également orientés à la baisse – et la généralisation des couvre-feux dans les aéroports, les aérodromes et les héliports.

Les signataires :

Alliance associative pour la suppression des nuisances aériennes et la reconversion de l'aérodrome de Toussus-le-Noble

Association contre les dangers et les nuisances aériennes de l'aéroport d'Annecy-Meythet (ACDNA)

Association citoyenne de défense du calme Azur (ACDC Azur)

Association citoyenne de Saint-Pierre-Réunion

Association contre les nuisances de l'aérodrome de Lasclaveries (Pyrénées-Atlantiques)

Action non violente COP21 (ANV-COP21)

Association de défense contre les nuisances aériennes (Adecna)

Association de défense de l’environnement des riverains de l’aéroport de Beauvais-Tillé (Adera)

Association de défense contre les nuisances aériennes de l'aéroport de Cannes-Mandelieu (ADNA)

Association de défense contre les nuisances de l'aérodrome de Chavenay (Adnac)

Association de défense contre les nuisances aériennes de Lille-Lesquin (Adna2L)

Association de défense des habitants de Poisy contre les nuisances aériennes (ADP)

Association de défense des riverains de l'aéroport de Bâle-Mulhouse (ADRA)

Association de défense des résidents du département de la Réunion (Kolair974)

Association de défense des riverains de Roissy et du Bourget (Advocnar)

AEHDCNA-Bordeaux Mérignac

Association Grande-Motte environnement (AGME)

Association Templemars survolé défense des riverains de l'aéroport de Lille-Lesquin (ATSDRAL)

Alofa Tuvalu

Alternatiba

Alternatiba Paris

ANA Paris Orly

Association de protection de cadre de vie et de l'environnement balmanais (APCVEB, riverains de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes)

Association des riverains de l'aérodrome de Lognes-Emerainville (Arale)

Arec Plaine de France

Les Ateliers Icare

Collectif Atterrissons d'urgence de Montpellier

AviActions - Réseau des luttes locales pour la réduction du trafic aérien

Les amis de la Terre Val-d'Oise (ATVO)

Association Bondy écologie

Les associations de riverains des aérodromes de Lyon-Bron, Lyon-Corbas et Villefranche-Tarare (Rhône)

Collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine (CCNAAT)

Collectif danger Aix avenir (CD2A, à Aix-en-Provence)

Cilaos mon amour (La Réunion)

Collectif interassociatif du refus des nuisances aériennes dans le Nord-Ouest francilien (Cirena)

Collectif Citoyen 06 (Alpes-Maritimes)

Contre Green Dock (Epinay-sur-Seine)

Association Collembole et Cie (Beauvais)

Comités des riverains de l'aéroport Saint-Exupéry (Corias)

Collectif Santé nuisances aériennes (CSNA)

Défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles (Dirap)

Défense des riverains aéroport Paris-Orly (Drapo)

Association Environnement, cadre de vie, urbanisme à Verson (ECU, aéroports normands)

Association Environnement Dhuys et Marne (EnDeMa 93)

Environnement 93

France nature environnement

France nature environnement Alpes-Maritimes

France nature environnement Bouches-du-Rhône

France nature environnement Ile-de-France

France nature environnement Seine-et-Marne

Greenpeace

Non à l'agrandissement de l'aéroport de Lille-Lesquin (Nada)

Collectif Non au T4 (Roissy)

Collectif Non à l'aéroport d'Andorre

Mouvement national de lutte pour l'environnement 93 et Nord-Est parisien

Association Opposition aux nuisances aériennes Seine-et-Marne et Aisne (Onasa)

OYE 349 (association de protection des riverains de l'aéroport d'Orly)

Collectif Pensons l'aéronautique pour demain

Association Pour tous à Houplin-Ancoisne

Association Protection berges de Seine (Epinay-sur-Seine)

Association Quercy blanc tranquille

Réseau Rester sur Terre (Stay Grounded)

Réseau action climat

Collectif Les Survolés (Lille-Lesquin)

SOS Vallée de Montmorency

Collectif Stop extension aéroport Marseille-Provence

Agir pour le climat (Taca)

Collectif pour le triangle de Gonesse (CPTG)

Union européenne contre les nuisances aériennes (Uecna)

Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA)

Union fédérale contre les nuisances de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim (Ufnase)

Collectif Val-d'Oise environnement (VOE)