Infographies Développement des aéroports, nombre de passagers, émissions de CO2 : visualisez la croissance du trafic en France

Le trafic aérien est en hausse depuis des décennies, malgré l'impact de ce mode de transport sur le réchauffement climatique.

"Nous ne pouvons plus tolérer que notre santé, notre bien-être et l'avenir de l'humanité fassent les frais d'activités qui profitent surtout aux plus privilégiés, et pour lesquelles des alternatives existent." Plus de 70 associations et collectifs signent, mardi 9 mai, une tribune sur franceinfo en faveur d'une réduction du trafic aérien. Le texte dénonce "la folle croissance" d'un secteur qui affecte le climat et la santé.

Malgré un coup d'arrêt causé par la pandémie de Covid-19, les vols sont en effet en hausse depuis des décennies et les gestionnaires d'aéroports français prévoient de continuer sur leur lancée. Voici trois infographies qui illustrent ce double constat.

De plus en plus de passagers

D'après les bulletins statistiques annuels du trafic aérien commercial, le nombre de passagers à bord des avions en provenance ou à destination de la France a presque doublé entre 1999 et 2019. La crise du Covid-19 a entraîné une pause de cette croissance en 2020, divisant par quatre le nombre de passagers aériens en un an, mais déjà le secteur montre des signes de rebond. En 2022, le transport aérien en France a retrouvé 80,6% de ses passagers de 2019, selon les statistiques de la direction générale de l'aviation civile (DGAC). L'an dernier, 144,81 millions de voyages en avion ont eu lieu en France, territoires d'outre-mer compris.

Des émissions de gaz à effet de serre en hausse

Conséquence directe de cette croissance du secteur : les émissions de gaz à effet de serre liées notamment à la combustion du kérosène ont, elles aussi, augmenté, participant davantage au réchauffement climatique. Selon les données fournies par le ministère des Transports (PDF), les émissions de CO2 de l'aviation commerciale en France ont atteint 23,7 millions de tonnes en 2019, avant une forte baisse due à la pandémie de Covid-19. A titre de comparaison, c'est presque autant que les émissions annuelles de tout le Liban, comme le rapporte le site Our World in Data (contenu en anglais).

En France, cela représente environ 5% des émissions globales du pays, selon l'Agence de la transition écologique (Ademe). Une situation "qui contraste fortement avec l'objectif de la France d'atteindre la neutralité carbone en 2050", déplore-t-elle. De fait, les émissions sont en hausse : elles ont augmenté de près de 17% depuis le début des années 2000, comme le montrent les données de la DGAC.

"Compte tenu de la croissance forte attendue par le secteur (environ +3% par an au moins), sa part dans les émissions mondiales peut facilement croître, et ainsi peser encore plus lourd dans le réchauffement climatique", s'inquiétait en octobre 2022 le cabinet de conseil spécialisé Carbone 4.

De nombreux projets de développement en cours ou à l'étude

Le secteur veut continuer de croître. Divers projets sont en cours dans les grands aéroports français, afin de développer l'offre et faire grimper le nombre de passagers à bord. En 2021, le Réseau action climat en avait recensé "une dizaine (...) sur le territoire métropolitain". "Extensions de pistes, création ou réaménagement de terminaux, création de nouveaux parkings de stationnement pour les avions, etc. Ces projets (...) auront une incidence directe sur l'augmentation du trafic aérien et des émissions de gaz à effet de serre", écrivait l'association.

Par exemple, "deux bâtiments de 25 000 m² et six salles d'embarquement verront le jour" à Nice, avec une livraison attendue "avant l'été 2026", rapportait en mars France Bleu Azur. "L'amélioration des infrastructures et de la desserte" est prévue à Figari, décrivait en avril Corse-Matin. Pendant ce temps, un "projet d'extension du terminal" veut faire "dépasser les 2,5 millions de passagers en 2024" à l'aéroport Guadeloupe-Pôle Caraïbes.