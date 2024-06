Pollution : les bouchons de bouteilles détachables vont quitter les rayons

À compter de mercredi 3 juillet, tous les bouchons de bouteilles devront être attachés au goulot. Une mesure bien accueillie, de Marseille à Paris.

Opération nettoyage sur les plages de Marseille (Bouches-du-Rhône), vendredi 28 juin. Bien vite, l'un des bénévoles tombe sur un bouchon en plastique. Petits et facilement égarés, les bouchons de bouteilles en plastique représentent 10% des déchets retrouvés sur les plages. Participer au nettoyage éveille la conscience de certains. Au total, 50 capsules ont été récoltées en une heure de collecte.

Une bonne nouvelle pour la faune marine

Les bouchons devront être obligatoirement attachés aux bouteilles à compter du 3 juillet. "Pour moi c'est gênant quand je bois", confie un Parisien, pas très emballé par la mesure. Mais dans l'ensemble, la plupart des riverains interrogés saluent cette nouvelle norme : "Ça évite de faire tomber les bouchons, je trouve ça aussi plus écologique", commente une jeune femme. Une bonne nouvelle pour les associations et les scientifiques : "(ces déchets) sont plus petits et ont plus de risques d'être ingérés" par la faune marine, explique Gaëlle Darmon, chercheuse indépendante chez WAO.