Pollution au large de la Corse : ce que l'on sait de la nappe d'hydrocarbures qui dérive près de la côte est de l'île

Cette nappe, longue de 35 km, flotte non loin de la côte, au large d'Aleria et de Solenzara. Le plan Polmar-Terre est déclenché par la préfecture et une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime.

Une immense nappe d'hydrocarbures recouvre la Méditerranée, au large de la Corse. Samedi 12 juin, elle s'est approchée dangereusement du littoral. "Nous craignons qu'une partie de cette pollution touche les côtes corses aujourd'hui", a rapporté la capitaine de frégate Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime. De nombreux moyens ont été déployés, des plages ont été fermées et la pêche interdite. Franceinfo récapitule ce que l'on sait de cette pollution.

Deux nappes d'hydrocarbures repérées vendredi

Cette pollution maritime aux hydrocarbures lourds a été repérée, vendredi 11 juin vers midi, au cours d'un exercice mené par la base aérienne de Solenzara. Elle se rapproche désormais de l'est de la Corse. Visuellement, il s'agit désormais de deux nappes étalées sur environ 35 kilomètres de long. "On voit qu'il y a un déplacement de ces nappes, elles sont en train de s'éclater, ce qui ne rend pas facile le pompage", a détaillé la ministre de la Transition écologique et solidaire Barbara Pompili, qui a survolé la zone vers 16 heures avec la ministre de la Mer, Annick Girardin.

Samedi midi, la pollution s'est approchée à moins d'un kilomètre des côtes, dans le secteur d'Aleria-Solenzara, dans l'est de l'île, une zone qui compte de nombreuses plages de sable. Elle semble désormais s'éloigner. "Ce matin, elles étaient en face de la commune de Serra-Di-Fiumorbo, mais là, finalement, les courants ont changé et elles sont parties à peu près à 6 kilomètres au large", a affirmé sur franceinfo le maire de Serra-Di-Fiumorbo, Jean-Noël Profizi.

Un dégazage à l'origine de la pollution ?

Cette pollution est vraisemblablement liée au dégazage d'un navire, un procédé illégal par lequel des navires vidangent leurs cuves d'hydrocarbures en pleine mer. Pour la porte-parole de l'ONG Surfrider Foundation Europe, interrogée par franceinfo, il s'agit "certainement d'un navire qui l'a déversé". "La question maintenant, c'est : 'Est-ce qu'il est volontaire et quel est l'auteur ?'", questionne Antidia Citores, précisant qu'il n'y a pas eu de "flagrant délit", précise-t-elle.

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime, a déclaré la procureure de Marseille, Dominique Laurens, afin d'en savoir plus sur les circonstances de cette pollution. Interrogée sur l'enquête, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a qualifié de "bandits" le ou les responsables de cette pollution : "Nous allons évidemment trouver quels sont les auteurs de ces actes et ils seront punis très sévèrement." Pour rappel, "la loi permet des peines allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amendes", a-t-elle ajouté.

Dans la soirée, la ministre a évoqué dans un tweet "un pur acte de délinquance écologique" et a ciblé trois bateaux "identifiés comme les auteurs potentiels".

Dégazer des hydrocarbures en mer est un pur acte de délinquance écologique. Les nappes sont à ce stade au large des côtes corses, les opérations de pompages sont en cours. L’enquête avance : 3 bateaux sont identifiés comme les auteurs potentiels. Nous sommes pleinement mobilisés. pic.twitter.com/kYNzqNfQvK — Barbara Pompili (@barbarapompili) June 12, 2021

Interrogé par franceinfo, le maire de Serra-Di-Fiumorbo (Haute-Corse) demande également à l'Etat de voir plus loin : "Le nombre de bateaux qui passent dans ce canal de Corse est une aberration. Cela fait trente ans, quarante ans qu'on se bat pour réguler ce flux et ça n'avance pas. Et s'il y a une catastrophe, on n'est pas prêts."

Le plan Polmar-Terre déclenché, les plages interdites d'accès

Selon la préfecture maritime, d'importants moyens ont été déployés dans le cadre du plan Polmar-Terre afin de protéger le littoral. Quelque 80 militaires de la sécurité civile, pompiers et gendarmes sont d'ores et déjà déployés. "Ils sont munis des outils de collecte au sol des hydrocarbures s'ils venaient à toucher les côtes ainsi que du matériel de protection", a précisé la préfecture. La marine nationale a aussi envoyé deux bâtiments de soutien et d'assistance affrété (BSAA), Pionnier et Jason, avec des matériels antipollution et du personnel spécialisé. Des moyens stationnés en Corse sont aussi déployés.

[#PollutionCorse] Opérations en cours notamment par BSSA Pionnier arrive de Toulon avec moyens lourds antipollution au large Solenzara.

Mise en place barrage récupération hydrocarbures avec remorqueur #Altagna @Prefet2B @MerGouv @SGMer @AnnickGirardin @MarineNationale pic.twitter.com/fRK260bUMM — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) June 12, 2021

Les opérations de pompage en mer ont débuté. "Tout ce qu'on peut récupérer à la mer, on le récupère, a martelé Christine Ribbe, de la préfecture maritime, sur France Inter. Ça plonge, ça remonte, ça se disperse. Donc on sait très bien que, en mer, on ne récupère jamais la totalité." En prévention, le préfet de Haute-Corse, François Ravier, a interdit l'accès aux plages sur une bande située entre les communes d'Aleria et Ventiseri. "Il est aussi recommandé aux habitants de ne pas se rendre sur les plages proches de ces zones. Le périmètre de l'arrêté sera revu en fonction des informations sur la dérive des nappes", a précisé la préfecture dans un communiqué. La pêche a été également interdite sur ces mêmes secteurs.



Le préfet de Haute-Corse appelle surtout les habitants à "ne pas toucher ou procéder par eux-mêmes au ramassage des galettes qu'ils peuvent être susceptibles de trouver sur les plages". Mieux vaut informer la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers de leur présence sur le sable. "L'embouchure de l'étang de Diane, au nord d'Aleria, est quasiment fermée par un travail d'ensablement" et d'autres étangs côtiers sont visés par des mesures de protection.

La colère et l'inquiétude des autorités locales

"On espère éviter la pollution, mais ça va être compliqué", déplore Francis Giudici, le maire de Ghisonaccia, une des communes menacées et dont les plages ont été fermées. "Je suis très inquiet. Il y a également beaucoup de colère. Ce n'est pas un petit dégazage", s'agace-t-il, en précisant que "nous n'avions pas besoin de ça en début de saison" estivale.

Si cette pollution aux hydrocarbures arrivait sur les plages corses, le résultat pourrait s'avérer catastrophique sur le plan écologique, mais aussi sur le plan économique, à deux semaines de la saison estivale. Selon Antidia Citores, de l'ONG Surfrider Fundation Europe, les zones de "la réserve de Scandola, le détroit de Porto-Vecchio et Bonifacio" sont menacées. "Notre espoir, c'est que ça n'arrive pas sur la Corse et que les autorités déploient tous les moyens en mer pour réussir à contenir cette pollution."

L'association Surfrider Fundation Europe a ainsi annoncé son intention de porter plainte contre X, a précisé la porte-parole de l'ONG, "de sorte à encourager les autorités à mener les investigations et à remonter jusqu'à l'auteur". Et même si la pollution semble s'éloigner, les inquiétudes sont loin d'être levées pour le maire de Serra-Di-Fiumorbo, Jean-Noël Profizi : pour lui, si les côtes devaient être touchées, "ce sera une catastrophe écologique. On n'est pas prêts à faire face à une marée noire."