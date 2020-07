Pic de chaleur, incendies et explosion des ventes de piscines et spa : la revue de presse de France 2

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La une du Journal du Centre fait, en quelque sorte, écho à l'actualité avec un reportage aux côtés des experts judiciaires chargés de trouver l'origine des incendies. En l'occurrence, une loi des séries dans le département de la Nièvre avec plusieurs feux dans des hangars agricoles notamment. Mais sinon, il est question de chaleur. Le quotidien Vaucluse annonce, par exemple, qu'un pic de chaleur est attendu d'ici le 1er août : il fera chaud, 40 degrés sont annoncés dans la région du même nom.

Les noyades accidentelles encore nombreuses cet été

Ce même pic de chaleur, pousse Nord littoral à titrer en une sur les piscines et les spas qui connaissent un grand succès : les vendeurs du nord de la France sont débordés. Quand on ne possède pas de piscine, on va du côté des lacs et rivières : attention aux conditions de baignades, nous dit La Nouvelle République, les noyades accidentelles sont encore nombreuses cet été.

