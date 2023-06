Les pesticides dits "propres" le sont-ils vraiment ? Trois questions sur ces produits nouvelle génération, potentiellement nocifs pour les pollinisateurs

D’après un rapport de l’association Pollinis sur les nouveaux produits qui ciblent la génétique des parasites, ces pesticides dits à ARN pourraient faire des dégâts collatéraux sur un grand nombre d'insectes, dont les abeilles.

La nouvelle génération de pesticides va-t-elle faire autant de dégâts que la première ? C’est l’inquiétude de l’association Pollinis qui publie une étude ce mardi 20 juin sur ces nouveaux produits. D’après ce rapport sur les pesticides dits ARN, ces substances ne sont pas sans conséquence pour des insectes pollinisateurs, déjà en mauvais état de conservation.

Qu’est-ce que ces pesticides nouvelle génération ?

Il s’agit de produits élaborés à la fois par les poids lourds des pesticides comme Syngenta, Bayer, etc., mais aussi et par des start-ups en pointe dans le domaine génétique. Cette nouvelle gamme de pesticides s’attaque aux gênes des parasites pour bloquer certaines fonctions vitales.

Par exemple, l’un des produits actuellement testé est capable de cibler la fonction de l’appétit sur le doryphore. Il bloque le développement de cette fonction. Le doryphore n’a plus faim, il ne se nourrit plus, et donc il dépérit. D’autres produit empêchent la mue des papillons ou entraînent une déformation physique du parasite.

Le pesticide existe en spray. Il peut aussi être diffusé sous forme de virus par la plante. Les industriels affirment que cette technique est très précise et qu’elle est inspirée des mécanismes naturels.

Qu’est-ce qui ressort de l’étude menée par Pollinis ?

Pollinis a évalué 26 produits : elle a comparé les séquences génétiques qui étaient ciblées sur le parasite avec les séquences d’autres insectes, papillons ou polinisateurs. Et selon les conclusions de l’association, la moitié des produits pourraient avoir des effets sur 136 espèces de pollinisateurs qui ont des séquences génétiques extrêmement proches des parasites ciblés. Les auteurs de l’étude estiment qu’il y a un risque pour ces insectes, parmi lesquels les abeilles, le bourdon des prés ou encore le papillon monarque qui est menacé d’extinction.

Pollinis soulève un autre problème : il n’y a pas assez d’études aujourd’hui pour correctement évaluer ces nouveaux pesticides. Les tests d’innocuité n’ont pas été délivrés. Pourtant certains députés poussent en Europe pour classer ces produits dans la catégorie des produits naturels.

Est-ce que ces pesticides sont déjà sur le marché ?

Ce n’est pas encore le cas en France ni en Europe. Mais certains de ces pesticides ont déjà été testés dans l’Hexagone. D’après l’Agence de sécurité sanitaire, trois essais ont eu lieu entre 2020 et 2021 dans ces champs de colza et de pomme de terre. C’était sur des petites surfaces et avec des quantités réduites, donc sous le régime de la déclaration, sans dossier déposé auprès des autorités.