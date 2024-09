Glyphosate : un recours déposé devant l'UE par Corinne Lepage

C'est son combat. Corinne Lepage, ex-députée européenne a déposé le vendredi 2 août, au tribunal de première instance de l'Union européenne, un recours contre le règlement qui a prolongé de dix ans l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate. Une décision de la Commission européenne au mois de novembre 2023, que l'ancienne ministre de l'environnement trouve "étonnante", puisqu'elle prolonge de dix ans l'autorisation, "alors que la précédente durait 5 ans, et ensuite parce qu'elle fait peser sur les Etats membres la charge de toutes les précautions à prendre".

L'avocate a été chargée du dépôt de ce recours par trois associations, Criigen (Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique), l’Association des maires anti-pesticides et de l’association Agir pour l’Environnement. Elles pointent du doigt la dangerosité de l'herbicide, classé comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plusieurs études scientifiques prouvent par ailleurs sa gravité pour l'homme et la biodiversité. Elles espèrent une réponse d'ici mi-octobre et une décision dans le courant de l'année 2025.