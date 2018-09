Alimentation : six résidus de pesticides sur dix retrouvés dans nos assiettes suspectés d’être des perturbateurs endocriniens

L'association Générations futures appelle les autorités publiques, après la publication d'un rapport, à prendre des actions pour assurer leur disparition de notre agriculture.

Les perturbateurs endocriniens au menu. Générations futures assure, dans un rapport publié mardi 4 septembre, que plus de six résidus de pesticides sur dix quantifiés dans l’alimentation européenne sont suspectés d’être des perturbateurs endocriniens. L'association appelle les autorités publiques à prendre des actions pour assurer leur disparition de notre agriculture. Franceinfo fait le point sur les conclusions de ce rapport et ce qu'il implique pour votre santé.

Près de 70 000 résidus de pesticides sur 110 000 sont de potentiels perturbateurs endocriniens

Générations futures a constaté que 157 substances sur les 350 types de résidus de pesticides détectés dans les aliments sont des perturbateurs endocriniens suspectés. Et ces substances sont particulièrement répandues. Sur les 109 843 résidus de pesticides quantifiés par l'Efsa, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, 69 433 sont des perturbateurs endocriniens suspectés, soit plus de six sur dix.

Pour obtenir ces chiffres, Générations futures a combiné deux bases de données. La première est le rapport de l'Efsa sur les résidus de pesticides dans les aliments, publié à l'été 2018 et dont les résultats datent de 2016. La deuxième est une liste de perturbateurs endocriniens suspectés établie par TEDX, l’organisation créée par la scientifique Theo Colborn à l’origine de la découverte des phénomènes de perturbation endocrinienne. Cette liste regroupe 1 457 molécules ou familles de molécules pour lesquelles au moins une étude universitaire publiée dans une revue scientifique a montré un effet de perturbation endocrinienne.

Même si les concentrations sont faibles, des populations restent vulnérables

Le rapport de l'Efsa établissait que 96,2% des échantillons alimentaires analysés ont des concentrations de résidus de pesticides inexistantes ou inférieures aux limites maximales en résidus (LMR). Un chiffre rassurant mais qui masque un autre problème, souligne Générations futures : l'association affirme que, pour les perturbateurs endocriniens, le respect de la LMR ne suffit pas à garantir l'innocuité des résidus trouvés dans l'alimentation.

"Ce n'est pas tant une question de dose qu'une question de période d'exposition, souligne François Veillerette, directeur et porte-parole de Générations futures. Les doses alimentaires d'un pesticide perturbateur endocrinien peuvent être totalement inoffensives pour un homme de 50 ans mais catastrophiques pour un fœtus de 3 mois." Il existe en effet des périodes de vulnérabilité accrue aux perturbateurs endocriniens : la formation du fœtus, la petite enfance et la puberté. Les enfants seraient ainsi tous contaminés aux perturbateurs endocriniens, peu importe leur lieu de vie, révèle une étude du magazine 60 millions de consommateurs publiée en avril 2017. Et les effets de ces agents peuvent être transmissibles entre générations.

Cancer, diabète... Une longue liste de risques potentiels pour la santé

En empêchant les hormones de fonctionner correctement, les perturbateurs endocriniens sont, entre autres, soupçonnés de perturber le développement des fœtus, de favoriser les pubertés précoces, les cancers, l'obésité, les diabètes et les problèmes cardiovasculaires, détaille l'OMS.

Le pertubateur endocrinien suspecté le plus souvent identifié dans l'alimentation européenne est le boscalide, un des fongicides SDHi (inhibiteurs de la succinate déshydrogénase) les plus utilisés. Or, en avril dernier, des scientifiques français du CNRS, de l'Inserm et de l'Inra ont publié une étude et une tribune dans Libération appelant à suspendre l'utilisation de ces fongicides. Leurs recherches ont en effet montré qu'ils provoquent l'accumulation, dans l'organisme humain, d'une petite molécule, le succinate, et expliquent, à terme, un changement de la structure de notre ADN et l'apparition de tumeurs.

Parmi les autres perturbateurs endocriniens les plus fréquemment rencontrés dans les aliments analysés par l'Efsa, on trouve aussi le fludioxonil, le pyrimethanil et le cyprodinil. Or, une étude publiée en 2012 montrait la toxicité de la combinaison de ces trois fongicides. "Ce travail montre que certains pesticides, isolément ou en combinaisons, peuvent induire du stress et des modifications du devenir des cellules humaines", expliquait à ce sujet le professeur Michael Coleman, responsable de l’étude.

Une stratégie nationale jugée "décevante et incomplète"

"L'alimentation est un vecteur majeur d'exposition aux perturbateurs endocriniens", analyse François Veillerette à la lumière des résultats du rapport. Une conclusion que les autorités publiques doivent prendre en compte dans l'élaboration d'une nouvelle Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE 2), sur laquelle planche le gouvernement actuel, estime-t-il.

Problème : le pré-projet de la SNPE 2 qui a été présentée à Générations futures en juillet a été jugé "décevant et incomplet" par l'association, notamment sur le volet de l'alimentation : "C'est très faible sur ce point-là, ce qui est surprenant", estime François Veillerette.

Cette stratégie présente des lacunes inacceptables, parmi lesquelles l’absence de mesures pour éviter l’exposition par le biais de l’alimentation.Générations Futures

Pour renforcer la sensibilisation des risques à l'exposition aux perturbateurs endocriniens par voie alimentaire, l'association suggère par exemple d'entériner l'étiquetage de produits de consommation courante susceptibles d'en contenir.