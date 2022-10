Etats-Unis : un milliard de crabes de neiges ont disparu en Alaska, la saison de pêche annulée

Où sont passés les millions de crabes des neiges qui peuplent habituellement la mer de Béring, en Alaska ? Plusieurs médias américains, comme CBS News et CNN posent la question, alors que le département de la pêche et de la chasse de l'Alaska a, pour la première fois, annulé la saison de pêche au crabe des neiges, lundi 10 octobre. En deux ans, environ un milliard de crabes ont disparu, selon les autorités locales, soit une chute de 90% de leur population.

"Est-ce qu'ils ont couru vers le nord ?"

Parmi les espèces pêchées commercialement dans cette zone, le crabe des neiges a longtemps été l'une des plus abondantes. D'où la surprise et l'inquiétude de la pêche des professionnels (pêcheurs, restaurateurs…) et des scientifiques. "Est-ce qu'ils ont couru vers le nord pour nager dans une eau plus froide ?" s'interroge Gabriel Prout, dont l'entreprise de pêche dépend des crabes des neiges.

"Les conditions environnementales changent rapidement", explique Ben Daly, chercheur au département de la pêche et de la chasse en Alaska, à CBS. "Nous avons vu des conditions chaudes dans la mer de Béring ces deux dernières années, et nous constatons la réponse d'une espèce adaptée au froid, il est donc assez évident que cela est lié."

Même si les scientifiques ne disposent pas de données suffisantes pour valider cette hypothèse, les températures autour de l'Arctique se réchauffent quatre fois plus vite que le reste du globe, à cause du changement climatique. Les espèces qui vivent dans les eaux froides sont donc directement menacées.