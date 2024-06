Paris : une micro-forêt de 500 arbres a été inaugurée

La toute première forêt urbaine parisienne a été inaugurée à Paris, mercredi 12 juin. Près de 500 arbres ont été plantés pour créer des îlots de fraîcheur et baisser la température en ville.

Une micro-forêt en plein cœur de Paris. Il y a un an et demi, pourtant, la place de Catalogne était recouverte de béton. Les riverains découvrent avec bonheur cette oasis de verdure à deux pas de la tour Eiffel. "C’est magnifique. C’est très agréable, plus de verdure et de calme", se réjouissent des passants. Presque 500 arbres et 16 000 végétaux ont été plantés, avec un sous-sol d’1,50 m, de quoi reconstituer une miniforêt, avec un objectif affiché : créer un îlot de fraîcheur. Coût de ces plantations : plus de 9 millions d’euros. Des miniforêts poussent un peu partout en France désormais.

Quelle efficacité ?

Mais est-ce vraiment efficace ? Dans l’une des parcelles, la température a baissé, mais du côté de la biodiversité, c’est moins probant. "On n'a rien de vraiment spectaculaire, ce qui étonne les étudiants", explique Chritophe Andolo, chercheur à l’université Paul Sabatier de Toulouse. Les concepteurs parient sur le temps. Il faudra une quinzaine d’années pour que les arbres grandissent et s'enracinent.



La forêt urbaine de la Place de Catalogne a fait l’objet d’une concertation citoyenne en 2021, puis de travaux de préfiguration d’avril à août 2022, avant que le chantier ne soit lancé en janvier 2023. Cet hiver, l’ensemble des arbres de la place ont pu être plantés après le réaménagement de celle-ci, suivis par la plantation des végétaux ce printemps.

