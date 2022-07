"On eu une visibilité absolument énorme avec le Tour de France" : les militants écologistes de Dernière rénovation poursuivent le combat

La course avait été interrompue pendant une dizaine de minutes et leur action diffusée dans le monde entier. Les membres de l'organisation écologiste Dernière rénovation, lancée notamment par des anciens membres d'Extinction rebellion, ont mené depuis début avril une dizaine d'actions comme lors de la 10e étape du Tour de France mardi 12 juillet, provoquant la neutralisation de la course pendant une dizine de minutes. Ils réclament un plan massif d'investissement dans la rénovation énergétique d'ici 2040.

Une réunion d'information à Paris était organisée par le mouvement récemment. Pour s'y rendre, on arrive dans une petite cour avec, à droite : un potager et un peu d'herbe, à gauche : une table de tennis de table. Au fond, une salle avec une scène. "Les récifs coralliens, on est à peu près sûr qu'on peut leur dire adieu", lance l'un des militants. Ils sont une dizaine ce soir-là à évoquer la campagne Dernière rénovation et ses objectifs.

Une centaine de membres

Parmi eux il y a Ella, 24 ans, qui travaille dans la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Florence, 57 ans, médecin hospitalier et Bertrand, 28 ans, agent de la fonction publique. Les trois membres se sont engagés dès le lancement de la campagne, entre janvier et mars, avec pour première opération, le 1ᵉʳ avril, le blocage du périphérique parisien. "J'y étais. Je n'avais jamais fait d'action, d'activisme ou de blocage", explique Florence qui a participé à trois blocages sur les routes.

"Il y a des personnes qui sont vraiment très en colère et hors d'elle et qui en deviennent violentes. Je peux comprendre. Mais quand eux seront touchés également dans leur famille, dans leur vie quotidienne, ce sera trop tard. Donc on ne peut pas attendre que tout le monde soit convaincu." Florence, militante Dernière rénovation à franceinfo

Leur campagne de "résistance civile" revendique aujourd'hui une centaine de membres, en majorité des étudiants ou des jeunes actifs comme Bertrand, prêt à s'investir dans les blocages, toujours de manière non violente, pour réclamer aux responsables politiques un vaste programme de rénovation énergétique d'ici 2040 : "Une obligation de rénovation, avec un agenda donc contraignant pour les propriétaires, mais également un niveau d'aides massif suffisant pour inciter les propriétaires à engager ces travaux de rénovation."

L'impact du filet de Roland-Garros

Pour mobiliser, l'organisation compte bien perturber des événements diffusés en mondovision, comme lors du blocage de la 10ᵉ étape du Tour de France. "Ça nous a donné une visibilité absolument énorme, explique Bertrand. Ça nous amène beaucoup de monde." Exemple avec un nouveau venu, Eric, 61 ans, expert comptable : "Moi, je ne suis pas écologiste, j'ai voté Macron, j'ai même fait la campagne de Macron." Eric a été touché par les images de la militante accrochée au filet lors de Roland-Garros : "Ça m'a ému parce que ça pourrait être ma fille. Je me suis dit que j'ai aussi des enfants petits. Je pense donc qu"il faut le faire pour eux, pour préserver les générations futures." Dernière espère atteindre les 500 militants à la rentrée. De nouvelles actions sont d'ailleurs déjà au programme.