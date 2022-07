Séquence insolite sur le Tour. Alors que la dixième étape entre Morzine les Portes du Soleil et Megève se déroulait sans encombres, mardi 12 juillet, la course a été arrêtée en raison de l'apparition de manifestants écologistes sur la route. Alberto Bettiol, parti à l’attaque à 37 kilomètres de l’arrivée, a été gêné par un groupe de plusieurs activistes munis de fumigènes en plein milieu de la route entre Cluses et Passy-Marlioz. Le coureur italien a ensuite été prévenu de la neutralisation de la course.

Aujourd’hui, 9 citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation ont interrompu la 10ème étape du Tour de France entre Morzine et Megève au niveau de Magland pour arrêter la course folle vers l’anéantissement de notre société. #a22network #TDF2 #derniererenovation #989days pic.twitter.com/jlXMF6XBe6 — Dernière Rénovation (@derniere_renov) July 12, 2022

Pour éviter une rencontre entre les manifestants et le peloton qui pointait à plus de sept minutes de l'échappée, l'étape a été arrêtée pendant douze minutes. La course a ensuite repris en respectant les écarts entre les coureurs.

L'action a été revendiquée par "Dernière Rénovation", un collectif de militants pour le climat qui s'était déjà illustré à l'occasion de la dernière édition de Roland-Garros. Refusant de "rester spectateurs du désastre climatique en cours", les activistes ont saisi l'opportunité d'un événement à la grande visibilité médiatique pour se faire entendre.

"Comme le gouvernement s’en fout quand on parle de la crise climatique, on doit venir s’emparer du Tour de France pour recentrer l’attention autour de ce qui compte pour notre survie", a justifié une membre du collectif sur Twitter. "Dernière Rénovation" espère "forcer la législation pour faire drastiquement baisser les émissions de la France", en s'appuyant sur le domaine de la rénovation énergétique.